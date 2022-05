Gli assessori di Lagalla, “Primi nomi politici, poi criteri di competenza”

Ecco cosa emerge dagli ambienti vicini al candidato sindaco del Centrodestra

1' DI LETTURA

PALERMO – “I primi nomi della giunta Lagalla descrivono il ‘metodo’ con il quale saranno indicati gli assessori. Sono state compiute delle scelte di rappresentanza politica. Un particolare ringraziamento va a Udc e alle liste civiche che in questa fase non hanno espresso assessori in quanto si riconoscono nel sindaco. Superata la fase elettorale, la composizione della squadra degli assessori sarà effettuata secondo criteri di competenza”. Così fonti vicine al candidato sindaco per il centrodestra Roberto Lagalla.

LEGGI ANCHE: Palermo, ecco i nomi dei primi 6 assessori designati da Roberto Lagalla

“Rispetto l’impostazione tecnocratica, dirigista, lontana dai cittadini, degli altri candidati a sindaco – proseguono le fonti – da Lagalla e i partiti che sostengono la sua candidatura è stata imboccata coerentemente un’altra strada. Quella della politica, del dialogo, della responsabilità”.