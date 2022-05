Palermo, ecco i nomi dei primi 6 assessori designati da Roberto Lagalla

Un posto in giunta per ognuno dei partiti che appoggiano la candidatura

PALERMO – Si tratta di Francesco Cascio, Carolina Varchi, Totò Lentini, Antonello Antinoro, Pippo Fallica e Antonella Tirrito. Sono questi i nomi designati dal candidato sindaco del centrodestra Roberto Lagalla.

I nomi, come previsto dall’accordo sulla giunta del centrodestra, rispettano l’assegnazione di un posto nell’esecutivo comunale a ciascuno dei partiti che appoggia la candidatura dell’ex assessore alla Formazione professionale regionale. Ai partiti è assegnato un posto in giunta che però potrebbe non essere confermato se la lista di riferimento dell’assessore designato non dovesse essere raggiungere il 3,5 per cento.

Nel caso di tre assessori designati si tratta di ex candidati sindaci: Cascio per Forza Italia, Varchi per Fratelli D’Italia e Lentini per Mpa. Alla lista dei designati si aggiungono Antonello Antinoro di Noi con l’Italia, Pippo Fallica della Lega Prima l’Italia e Alessandra Tirrito, vicina all’assessore regionale Toto Cordaro.