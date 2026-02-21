Gravina di Catania, bolletta più leggera: nel 2025 risparmiati 192mila euro

Il sindaco spiega che l'obiettivo è ridurre i costi strutturali dell'Ente

GRAVINA DI CATANIA – Bollette più leggere per il Comune di Gravina. Nel 2025 l’ente ha registrato un risparmio energetico di 192.014,45 euro rispetto al 2024, grazie a una riorganizzazione delle forniture e a una serie di interventi di efficientamento. Soddisfatti il sindaco Giammusso e l’assessore Riela.

Il risultato arriva dopo l’uscita dal regime di “salvaguardia” – che comportava costi più elevati per ogni kilowatt consumato – e il passaggio al libero mercato con condizioni più vantaggiose. Già nel 2024 la spesa per l’energia elettrica era scesa da oltre un milione di euro del 2023 a poco più di 780 mila euro, con un primo taglio di circa 200 mila euro.

Nel 2025, attraverso nuove trattative e un ulteriore cambio di fornitore, l’amministrazione ha consolidato il risparmio, accompagnandolo a un controllo puntuale delle bollette e delle condizioni contrattuali.

Parallelamente, sono proseguiti gli interventi di efficientamento: installazione di impianti fotovoltaici in quattro scuole (per un totale di 110 kW, con ulteriori 100 kW in arrivo), sostituzione di infissi e potenziamento dell’illuminazione pubblica a LED, che ha ormai raggiunto una copertura vicina al 40%.

Il Comune ha inoltre intercettato finanziamenti extracomunali – tra Pnrr e fondi statali – per circa 1,8 milioni di euro destinati a ulteriori interventi energetici.

L’obiettivo dichiarato è duplice: ridurre i costi strutturali dell’ente e migliorare l’efficienza degli edifici pubblici, con un impatto diretto sui conti comunali.