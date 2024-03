Guasto al rubinetto, chiama l’idraulico ma il conto è da record: fattura da 740 euro

Il padrone di casa ha quasi accusato un malore

Un gusto ad un rubinetto e la chiamata all’idraulico per ripararlo, fin qui niente di strano. Il problema è avvento al momento del pagamento, perché l’idraulico ha chiesto una cifra a tre numeri, ovvero 740 euro, che ha provato un leggero malore per il padrone di casa che ha minacciato anche di chiamare le forze dell’ordine. La vicenda si è verificata a Sacile, comune della provincia di Pordonenone.

Lo scorso sabato 9 marzo un uomo era in casa, ha notato il guasto al rubinetto della cucina e chiamato l’idraulico che, una volta arrivato, ha individuato subito il problema. Ha sostituito proprio il rubinetto, quindi riparato il danno.

Terminato il lavoro è stata presentata la fattura che ammontava a 740 euro. In dettaglio, 120 euro per la chiamata di pronto intervento, altri 240 euro per il nuovo rubinetto e il resto per la manodopera. Totale, 740 euro. Il proprietario di casa, racconta Il Messaggero Veneto, ha quasi avuto un malore, minacciando di chiamare le forze dell’ordine. Un tira e molla che ha dato i suoi frutti, e che si è concluso con uno sconto di 340 euro, portando il totale a 400 euro.