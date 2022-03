Guerra, Draghi: “Se la situazione peggiora dovremo pensare a razionamenti”

Il premier esprime preoccupazione per gli effetti del conflitto tra Mosca e Kiev

ROMA – “Se le cose continuassero a peggiorare dovremmo cominciare ad entrare in una logica di razionamenti”. Il presidente del Consiglio Mario Draghi esprime preoccupazione per gli effetti del conflitto tra Ucraina e Russia, il premier non lancia allarmi ma ammette che “dobbiamo prepararci” senza ‘allarmi’. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA DELLA GUERRA

Intanto il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha lanciato un appello perché tutti siano impegnati a ‘battere’ la guerra avviata dalla Russia contro l’Ucraina. Grande attesa per la partecipazione del presidente ucraino Zelensky in videoconferenza a Montecitorio il 22 marzo alle ore 11.