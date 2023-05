Guerra, i russi avvertono: “Una nube radioattiva si muove verso l’Europa”

Dopo un attacco a un deposito di uranio impoverito

Un deposito di munizioni all’uranio impoverito inviate dall’Occidente è stato distrutto da un bombardamento generando – secondo il capo del Consiglio di Sicurezza russo, Nikolai Patrushev – una “nube radioattiva” che si muove verso l’Europa.

Ma l’Agenzia atomica polacca smentisce: “Non abbiamo ricevuto alcuna notifica di emergenza radioattiva”.

Il presidente ucraino Zelensky parlando al summit della Lega Araba in corso a Gedda, ha accusato “alcuni” leader arabi di non essersi schierati a fianco dell’Ucraina nella guerra in corso in Europa orientale.