L'attacco nella notte

KIEV (UCRAINA) – Guerra in Europa, missili su Kiev. Putin ha annunciato l’operazione militare in Ucraina, affermando di dover proteggere il Donbass. Il presidente della Russia ha esortato le forze di Kiev a consegnare le armi e “andare a casa”, assicurando che i piani di Mosca non includono l’occupazione dell’Ucraina ma smilitalizzare il Paese con una operazione speciale.

Lo scoppio e la densa nuvola di fumo vicino a un parco nella foto diffusa dalla presidenza ucraina. Kiev, 24 febbraio 2022

DIRETTA

12.46 – “Non ci sono truppe Nato in Ucraina al momento, non abbiamo ne’ piani ne’ intenzioni di dispiegare le truppe Nato in Ucraina ma stiamo incrementando truppe nella parte orientale dell’Alleanza in territorio Nato. L’Ucraina e’ un partner di valore, ma non abbiamo truppe e non abbiamo piani di inviare truppe in Ucraina”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

12:28 – L’ex tecnico del Palermo De Zerbi bloccato in Ucraina

12:15 – Drone da Sigonella sui cieli dell’Ucraina

11:33 – “Abito nella zona centrale di Kiev. Sono stata svegliata all’alba da una telefonata di mia madre che mi ha detto di aver sentito quattro/cinque esplosioni vicino casa sua provenienti dall’aeroporto internazionale di Kiev-Boryspil. E’ stato attaccato l’aeroporto e la base militare di Brovary, citta’ dove sono nata”: lo dice in una video intervista all’Ansa Anastasiya Menzhega, 25 anni, architetto e designer di Kiev.

11.02 – Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa

10:13 – Tutti coloro che sono pronti e sanno come utilizzare le armi possono unirsi alle Forze di difesa territoriale delle Forze armate ucraine nella loro regione: lo ha scritto oggi su Facebook il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, sottolineando che il Paese “sta passando alla modalita’ di difesa completa”. Lo riporta Interfax.

9:50 – La Russia attacca e in Ucraina suonano la sirena antiaeree VIDEO

9: 48 – L’attacco della Russia affossa le Borse

9:45 – Draghi condanna l’attacco della Russia

9:40 – Il presidente ucraino Zelensky ha ordinato di “infliggere il massimo delle perdite” alle forze russe. Lo ha riferito il capo dell’esercito di Kiev.