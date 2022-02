Ucraina: allerta a Chernobyl, combattimenti vicino alle centrali

I fatti sono stati confermati dal presidente Zelens'kyj

La guerra in Ucraina si fa sempre più ad alta tensione. Sono in corso, infatti, combattimenti tra forze russe e ucraine sono in corso anche nella disarmata centrale nucleare di Chernobyl. A confermarlo è stato un consigliere del ministero dell’Interno di Kiev citato da Nb.

I fatti poi sono stati oggetto di un tweet del presidente ucraino, Volodymyr Zelens’kyj: i soldati ucraini “stanno sacrificando la loro vita per evitare una seconda Chernobyl”, ha scritto annunciando che i soldati russi stanno cercando d’impadronirsi della centrale nucleare: “I nostri difensori stanno dando la vita perché la tragedia del 1986 non si ripeta”.

