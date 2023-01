Guerra Ucraina: Usa inviano altre armi a Kiev, Russi contro Roma FOTO

L'ambasciata russa a Roma pubblica anche delle immagini a riprova delle accuse

Oggi nella tedesca Ramstein incontro tra Usa e alleati per coordinare gli aiuti all’Ucraina. Washington autorizza l’invio di altri 2,5 miliardi di dollari di armi a Kiev, tra cui 90 corazzati Stryker e 59 veicoli Bradley. I nove paesi Ue del patto di Tallin promettono l’invio di altre armi, tra cui carri armati.

E la Russia contesta l’Italia. “I missili anticarro ‘Milan’ di fabbricazione italiana catturati al nemico aiutano i difensori della Repubblica Popolare di Donetsk a combattere i neonazisti ucraini. Almeno quest’arma è in buone mani”. E’ il nuovo post dell’ambasciata russa a Roma che su Facebook pubblica alcune foto a corredo, tra le quali un dettaglio del numero di serie di un’arma in cui si legge ‘Oto Melara La Spezia – Italy’. “Nel frattempo – aggiunge l’ambasciata nel post – secondo i dati dell’Europol molte armi della Nato fornite al regime di Kiev finiscono sul mercato nero e vengono rivendute alle organizzazioni criminali in Europa e altrove”.