Halloween, sequestrati dalle fiamme gialle 53 mila giocattoli

Tra Lentini e Francofonte

LENTINI (SIRACUSA) – Controlli della guardia di finanza di Siracusa a pochi giorni da Halloween. Oltre 53.000 articoli tra giocattoli e decorazioni per la festa sono stati sequestrati nel corso di un’operazione finalizzata a contrastare la vendita di prodotti non sicuri e non conformi alle normative vigenti.

Le indagini, condotte dalle fiamme gialle della Tenenza di Lentini, hanno riguardato due esercizi commerciali situati nelle località di Lentini e Francofonte. Durante le ispezioni, sono stati sequestrati più di 53 mila giocattoli con decorazioni e accessori per Halloween. Il tutto per un valore di decine di migliaia di euro.

I prodotti ritirati dal mercato erano privi della marcatura CE e non rispettavano le norme di sicurezza previste dal Codice del Consumo. Più in dettaglio, le confezioni non presentavano le informazioni obbligatorie in lingua italiana. E nemmeno le dovute avvertenze sui rischi di soffocamento legati alle componenti di piccole dimensioni.