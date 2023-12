Il 2024 sarà un anno pieno di ponti, come sfruttare al meglio le ferie

L'anno nuovo porta con se numerosi weekend lunghi

Il 2023 è stato un anno pieno di ponti festivi, giorni in cui lavoratori e studenti italiani hanno potuto godere più spesso di un weekend lungo di riposo. Il 2024 sarà un anno molto simile, con diversi ponti sparsi durante l’anno e qualche giorno di meritato riposo già a partire dall’Epifania, la festa del 6 gennaio che chiude il periodo natalizio.

Ecco come sfruttare al meglio il calendario per far coincidere perfettamente le ferie dal lavoro con i ponti delle festività.

Quali ponti ci sono

Il primo ponte del 2024 arriva sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania, ultimo giorno del lungo periodo di feste natalizie. Il periodo di Pasqua e Pasquetta sarà il più interessante per chi vorrà chiedere qualche giorno di ferie. Ci sarà la possibilità di due weekend lunghi tra la Festa della Liberazione, giovedì 25 aprile, e domenica 28 aprile, poco prima della Festa dei lavoratori che quest’anno cade di mercoledì (1° maggio).

Lo stesso accadrà per la Festa della Repubblica, il 2 giugno, che sarà di domenica. Anche Ferragosto sarà di giovedì e alcuni lavoratori potranno organizzare viaggi dal 15 al 18 agosto con 4 giorni di riposo dal lavoro.

Lo stesso accadrà per il 1° novembre 2024, Ognissanti, che offrirà la possibilità di un weekend lungo senza sfruttare le ferie, perché la giornata di festa cadrà di venerdì. Particolarmente interessanti le possibilità nel periodo natalizio. Il 25 e il 26 saranno di mercoledì e giovedì e con un giorno di ferie, venerdì 27 dicembre 2024, si potranno fare cinque giorni di vacanza, dal 25 a domenica 29.

Prendendo ferie lunedì 23 e martedì 24 dicembre si potrà allungare il weekend precedente e agganciarlo al giorno di Natale o anche allungare i giorni di vacanza fino a Capodanno 2025.

Il calendario con le principali festività del 2024

Capodanno: lunedì 1 gennaio;

Epifania: sabato 6 gennaio;

Carnevale: lunedì 12 e martedì 13 febbraio;

Pasqua; domenica 31 marzo;

Pasquetta: lunedì 1 aprile;

Festa della Liberazione: giovedì 25 aprile;

Festa dei lavoratori: mercoledì 1 maggio;

Festa della Repubblica: domenica 2 giugno;

San Giovanni: lunedì 24 giugno;

Ferragosto: giovedì 15 agosto;

Immacolata: domenica 8 dicembre;

Natale: lunedì 25 dicembre;

Santo Stefano: martedì 26 dicembre.