Il cordoglio del mondo del calcio per Schillaci: “Ciao Totò”

I tanti hanno reso omaggio all'ex attaccante che ha lottato a lungo contro una malattia

PALERMO – All’età di 59 anni si è spento l’ex calciatore e attaccante della Nazionale Italiana Salvatore, per tutti Totò, Schillaci.

Schillaci ha lottato contro una malattia che non gli ha dato scampo.

I messaggi di cordoglio arrivati per Totò Schillaci dal mondo del calcio, ma non solo, sono tantissimi.

L’ex attaccante del Palermo, Fabrizio Miccoli, su Instagram ha postato l’esultanza di Schillaci e scritto “Ciao Totò”.

I messaggi sono arrivati anche da parte di Roberto Mancini e Franco Baresi.

Le sue ex squadre: “Ha fatto sognare una generazione intera”

“FC Internazionale Milano ricorda Salvatore Schillaci, scomparso all’età di 59 anni. L’ex attaccante, che ha fatto sognare una nazione intera durante le Notti Magiche di Italia ’90, ha vestito la maglia nerazzurra nelle stagioni 1992-1993 e 1993-1994″, si legge sul sito dell’Inter.

“Totò con l’Inter ha disputato un totale di 36 partite, segnando 12 gol. Ha collezionato anche tre presenze nella Coppa Uefa 1993-1994 poi vinta dall’Inter, prima del suo trasferimento in Giappone. FC Internazionale Milano si stringe intorno alla famiglia Schillaci in questo momento di dolore.

Anche la Juventus, sul proprio profilo Instagram, ha salutato l’ex calciatore pubblicando una foto con scritto “Ciao Totò”.

Il cordoglio arriva anche dal Napoli che sui profili social scrive: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli si stringono alla famiglia di Totò Schillaci per la scomparsa dell’eroe delle Notti Magiche di Italia ’90”.

Lega Serie A: “Ha illuminato le notti magiche”

“La Lega Serie A e tutti i suoi club si stringono ai familiari e all’intera comunità calcistica e dei tifosi italiani per la scomparsa di Salvatore ‘Totò’ Schillaci”. In una nota, la Lega di Serie A rende omaggio all’ex calciatore, scomparso oggi a 59 anni.

“Schillaci – ha dichiarato il presidente Lorenzo Casini – è stato un campione che ha illuminato le notti magiche dei mondiali di Italia ’90, aggiudicandosi anche i titoli di capocannoniere e migliore giocatore della competizione. La sua voglia di emergere e arrivare ai massimi livelli nel calcio è stata e continuerà ad essere fonte di ispirazione per i tantissimi giovani che inseguono il sogno di giocare in Serie A”.

Lega Pro: “Profondo cordoglio”

“Profondo cordoglio” della Lega pro per la scomparsa di Salvatore Schillaci “che in Serie C, con la maglia del Messina, mosse i primi passi della sua straordinaria carriera sino a diventare protagonista con la Nazionale”. Così in una nota la lega pro il cui presidente Matteo Marani insieme ai vicepresidenti Gianfranco Zola e Giovanni Spezzaferri, al consiglio direttivo e alla Lega tutta si stringe “attorno alla famiglia e a tutti i suoi cari per la perdita subìta”.