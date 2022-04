Il Palermo obiettivo del CFG: tanti i club oltre il Manchester City

Avviata la due diligence, ecco chi vuole comprare il club rosanero

PALERMO – Il club rosanero di Dario Mirri potrebbe essere ceduto definitivamente. La notizia di alcune settimane fa ha fatto sognare i tifosi palermitani e nelle ultime ore sembrerebbero esserci stati dei passi in avanti. Il City Football Group, infatti, cordata proprietaria del Manchester City, sarebbe pronto rilevare l’80% delle quote del Palermo FC per una cifra vicina ai 6 milioni di euro.

Nella giornata di ieri è emersa la notizia dell’avvio della due diligence, un atto propedeutico all’effettivo passaggio del pacchetto di maggioranza che indica un processo di investigazione che viene avviato per analizzare il valore e le condizioni di un’azienda attraverso un’analisi dettagliata. L’idea della holding sarebbe quella di mantenere l’attuale presidente Dario Mirri in società con un ruolo di rappresentanza.

Ma il CFG non possiede unicamente il Manchester City, oggi guidato da Pep Guardiola e acquisito nel 2008 dall’Abu Dhabi United Group. Sono diversi i club che fanno parte del gruppo. Ma prima di scoprire quali squadre sono sotto il controllo dei proprietari della holding, è bene specificare che il CFG è di proprietà di Abu Dhabi United Group (ADUG) per il 77%, di China Media Capital (CMC) Consortium per il 13% e di Silver Lake per il 10%. Fondato nel 2013, fino al dicembre del 2015 il City Football Group era interamente di proprietà della ADUG, una società di investimento e sviluppo privata appartenente allo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan.

“La nostra ambizione – si legge sul loro sito – è aumentare la partecipazione nel mondo del calcio dentro e fuori dal campo, trovare e far crescere i migliori talenti calcistici e offrire un modo di giocare che possa essere attraente. Raggiungendo queste ambizioni, stiamo facendo crescere un’organizzazione sostenibile e socialmente responsabile, coerente con ciò che il ‘City Football’ ha significato per le persone per oltre un secolo”.

LE SQUADRE DEL GRUPPO

Come anticipato precedentemente, non c’è solo il Manchester City sotto il controllo del gruppo. In Europa, infatti, fanno parte del City Football Group anche il Girona, il Lommel SK e il Troyes. Il club spagnolo viene acquistato nel 2017 insieme al Girona Football Group, con un accordo di partnership pari al 44,3% ciascuno (oggi milita nella Serie B spagnola). Il Lommel, che gioca nella 1B Pro League (Serie B belga), passa nelle mani del CFG nel maggio del 2020, con un accordo per acquisire una partecipazione di maggioranza del club. Rispettivamente, l’ultimo club citato, milita in Ligue 1, la Serie A francese, ed è entrato a far parte del gruppo come decimo club nel 2020.

Nel resto del mondo, il City Football Group vanta anche le proprietà o alcune quote di diverse squadre di calcio: New York City, Melbourne City, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Sichuan Jiuniu e Mumbai City FC.