Palermo: il City Football Group fa sul serio, pronto a rilevare l’80%

PALERMO – Il futuro del Palermo potrebbe iniziare a delinearsi a breve. Il club rosanero – ormai da diversi mesi – sembra sul punto di passare di mano, dopo la gestione triennale dell’attuale proprietà targata Dario Mirri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe già partito il conto alla rovescia per vedere sbarcare in Sicilia il City Football Group, cordata proprietaria – tra le altre – anche del Manchester City.

Il colosso inglese andrebbe a rilevare l’80% delle quote del club rosanero per una cifra vicina ai 6 milioni di euro, con i professionisti che sarebbero già al lavoro nella due diligence, atto propedeutico all’effettivo passaggio del pacchetto di maggioranza. L’idea del gruppo sarebbe quella di mantenere l’attuale presidente, Dario Mirri, in società col ruolo di rappresentanza. I tifosi sognano…