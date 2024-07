Il pilota catanese La Mazza di scena al Mugello per il Campionato Italiano GT

In pista con la sua Ferrari 488

Sul circuito toscano del Mugello si correrà la seconda gara della serie “Endurance” del Campionato italiano Gran Turismo. Il pilota catanese Francesco La Mazza sarà al via con la sua Ferrari 488 su un circuito che conosce bene e che in carriera gli ha regalato grandi soddisfazioni.

Due, in particolare, le vittorie, nel 2007 in GT3 e nel 2022 in GTCup, condite negli altri anni da podi e piazzamenti in serie. Nella gara in programma domenica 14 luglio la volontà è quella di fare bene, perché a Vallelunga, dove è arrivato un quarto posto, c’è stata un po’ di sfortuna, ma alla fine sono emerse anche tante considerazioni positive.

Il circuito toscano, dove in questa occasione gareggeranno La Mazza e Bacci, è uno di quelli che hanno fatto la storia del motorsport e ha la caratteristica unica di aver assegnato un nome a ciascuna delle 15 curve presenti (9 a destra e 6 a sinistra).

“Tornare in pista rappresenta sempre una scarica di adrenalina – dice La Mazza –, ma in questo caso ancora di più, perché torno su un circuito ‘amico’ e soprattutto perché vogliamo darci sotto dopo la sfortunata prima tappa. A Vallelunga, abbiamo capito però che possiamo battagliare con i migliori e vogliamo farlo, fino alla fine. Questo è l’obiettivo di domenica prossima: operare le strategie giuste e poi dare il meglio per portare a casa il miglior piazzamento possibile”.

Al Mugello, si comincia con le libere di venerdì 12 e si chiude domenica 14. Le qualifiche si terranno sabato, in tre turni, dalle 16.40 alle 17.45. La gara di domenica scatterà alle ore 15.00. Le 4 prove del Campionato GT Endurance: Vallelunga (già disputata), Mugello (12-14 luglio), Imola (6-8 settembre), Monza (25-27 ottobre).