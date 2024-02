Incendiato parco giochi di via Uditore: fuoco domato dai residenti FOTO

La denuncia da parte della consigliera D'Alessandro: "Gesto di inciviltà"

PALERMO – A Palermo, nella serata di ieri, giovedì 22 febbraio, il parco giochi di via Uditore è stato dato alle fiamme e distrutto. La denuncia arriva dalla consigliera comunale di Fratelli d’Italia Tiziana D’Alessandro, che ha pubblicato sul proprio profilo Facebook le fotografie di quello che resta dopo le fiamme, che sono state domate dai carabinieri e dai residenti.

“Esprimo sgomento per l’incendio appiccato, questa sera, nel parco giochi di via Uditore Tiepolo – si legge nel post della consigliera comunale -. Incendio che è stato prontamente contenuto grazie all’intervento dei carabinieri, che aiutati dagli abitanti vicini, hanno spento le fiamme che avevano già avvolto lo scivolo e si stavano propagando al resto del grande gioco centrale. Non si capisce come mai non ci sia mai stato un rogo quando il parco era sepolto dai rifiuti, invece, oggi che è stato ripulito e riqualificato viene dato alle fiamme – si chiede la consigliera -“.

“Questo nuovo gesto di inciviltà dimostra che bisogna tenere sempre più alzata l’asticella della attenzione. Evidentemente taluni personaggi non hanno gradito gli sforzi dell’amministrazione, su mio sollecito, di recuperare e riqualificare il Parco. Evidentemente a certi personaggi andava bene l’abbandono cui versava questo spazio oggi di nuovo fruibile a tanti bambini e ragazzi. Questa è anche occasione per ringraziare i carabinieri intervenuti sul posto ed i cittadini che si sono adoperati allo spegnimento del rogo“.