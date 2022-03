Inizia fase ad orologio: Alfa Catania ospita Ragusa

Gara impegnativa contro il quintetto ibleo, terzo classificato nel Girone Bianco. Una partita da affrontare con la massima concentrazione

CATANIA – Scatta domani la fase ad orologio del campionato di Serie C Silver di pallacanestro. Impegno casalingo per l’Alfa Basket Catania, che dopo essersi classificata al primo posto nel Girone Azzurro, ha il morale a mille e grande entusiasmo. I rossazzurri di coach Davide Di Masi ricevono la visita del Basket Club Ragusa (Leonardo Da Vinci, palla a due alle ore 18,30). Gara impegnativa contro il quintetto ibleo, terzo classificato nel Girone Bianco. Una partita da affrontare con la massima concentrazione e con grande voglia di vincere. Ragusa è un’ottima squadra, un mix di giovani promettenti e di “veterani” importanti come Giuseppe Carnazza e Carmelo Iurato. L’Alfa recupera capitan Marco Consoli e Federico Cuius. Coach Di Masi, coadiuvato dai tecnici Enrico Famà e Aldo Calabrese, potrà contare sull’intero roster. L’incontro sarà arbitrato da Luca Beccore ed Edoardo D’Amore di Messina.

Sarà possibile seguire la partita, in diretta, sulla pagina Facebook dell’Alfa Basket Catania.