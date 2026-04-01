La Regione stanzia 2,5 milioni per realizzare aule multisensoriali

Ciascuna scuola potrà presentare una sola proposta

PALERMO – Promuovere il benessere emotivo degli studenti delle scuole elementari e medie e in particolare degli alunni con bisogni educativi speciali, favorendone l’inclusione.

È l’obiettivo della circolare pubblicata dall’assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana, che stanzia 2,5 milioni per realizzare in Sicilia le aule multisensoriali, ambienti terapeutici e pedagogici progettati per sostenere l’equilibrio psicofisico della persona attraverso la stimolazione controllata dei cinque sensi.

Conosciute anche come “Snoezelen Rooms”, le aule multisensoriali nascono con l’obiettivo di creare contesti capaci di stimolare, attraverso i sensi, emozioni positive, comunicazione e interazione, dimostrandosi particolarmente efficaci nel lavoro con persone con disabilità intellettive, disturbi dello spettro autistico e Adhd.

La circolare è rivolta alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo con sede in Sicilia. Ciascuna scuola potrà presentare una sola proposta e accedere a un contributo massimo di 55 mila euro. Particolare attenzione, inoltre, è riservata alla formazione dei docenti per garantire un utilizzo efficace degli spazi, secondo il metodo Snoezelen e le più recenti metodologie educative basate sull’esperienza sensoriale e corporea.

Turano: “Rimettiamo al centro la persona”

“Abbiamo già investito oltre 10 milioni di euro per realizzare nelle scuole le aule immersive, ambienti innovativi capaci di rendere l’apprendimento più coinvolgente. Con le aule multisensoriali, che ho fortemente voluto insieme al presidente Schifani – sottolinea l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano – muoviamo un ulteriore passo avanti e rimettiamo al centro la persona. Questi spazi sono adatti in particolare agli alunni con bisogni educativi speciali, ma offrono benefici a tutti gli studenti, perché favoriscono calma, concentrazione ed equilibrio, facilitano la comunicazione e il benessere. La scuola non è solo trasmissione di sapere, ma luogo di ascolto e cura”.