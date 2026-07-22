Kalashnikov, Rolex e casseforti piene di soldi: la verità del nuovo pentito

Il verbale di Alessio D'Agostino

PALERMO – È il 9 maggio scorso, Alessio D’Agostino è seduto davanti al procuratore aggiunto Francesca Mazzocco della Direzione distrettuale antimafia di Palermo. “Ho chiesto di parlare con voi…”, inizia così il racconto del nuovo pentito.

Il primo verbale è composto da ventinove pagine piene di omissis in cui D’Agostino parla degli attentati contri i commercianti e degli affari della droga sotto la guida di Salvatore Verga, boss emergente del mandamento di San Lorenzo.

Sulle sventagliate di kalashnikov a scopo intimidatorio non ha alcun dubbio: “… il mandante è Salvatore Verga, mio amico. Con lui parlavo spesso al telefono anche se lui è in carcere. Lui è un pazzo criminale. Non gli interessano i soldi ma farsi un nome. Lui è di Tommaso Natale, se non sbaglio è stato imputato con i Lo Piccolo. Ha avuto processi per armi e il gruppo che adesso comanda dal carcere è in possesso di armi, anche l’assalto, ed è pronto a fare la guerra contro chiunque”.

Ci sarebbero questioni economiche dietro la sventagliate di mitra dello scorso aprile in via don Minzoni e la successiva vendetta in via Montalbo. Giovanni, Massimo e Salvatore Gioè, Rosario Sposito, Salvatore Civiletti avrebbero tentato di uccidere D’Ignoti in una vera e propria caccia all’uomo.

“Secondo me D’Ignoti – mette a verbale D’Agostino – ha mandato qualcuno a sparare con il kalashnikov all’Acquasanta in occasione dell’ultima sparatoria. Anche se dietro alla sparatoria e al conseguente tentato omicidio di D’Ignoti ci sono debiti di non molto valore, posso dire che è comunque una questione di serietà nel pagamento dei debiti e non una questione di soldi”.

Ed ecco che aggiunge un episodio finora inedito: “Ricordo che Dionisio Mineo (arrestato per i colpi di mitragliatrice esplosi in via Don Minzoni assieme a D’Ignoti ndr) ha sparato su ordine di D’Ignoti a uno che si chiama ‘Petrusino‘”.

Anche allora sarebbe stata una vendetta. D’Ignoti “è andato a cercare (un debitore ndr) nella taverna in via Montalbo… dice mi devi dare 30 euro e l’ha cominciato a prendere a parole fino a che questo signore che poi è stato gambizzato si è alzato e lo ha spaccato tutto. L’ha mandato in ospedale, gli hanno ricucito il naso, poi D’Ignoti dopo che è uscito ha mandato Mineo a sparargli nelle gambe”.

Sulla vicenda di via Montalbo il neo collaboratore dice di avere avuto notizie da “Salvatore Gioè, il ragazzo del tentato omicidio, che non è tentato omicidio perché lui mi ha detto che gli sono andati a sparare, volevano gambizzare per fare spaventare. Il debito ammonta a 2.700 euro”.

Alcune dichiarazioni hanno aperto nuovi filoni di indagini. D’Alessio parla delle armi che Verga ha comprato in Puglia e trasportate a Palermo dentro alcuni borsoni. Il neo pentito ipotizza anche il luogo in cui potrebbe essere stato nascosto l’arsenale del mandamento di San Lorenzo. Parla di una “ragazza” che nascondeva la droga e di una “cassaforte” piena di soldi. Racconta di persone molto vicine a Verga, “uno è biondino bassino e robusto e l’altro ha i capelli non molto lunghi, barbetta nera ed è molto alto”.

Verga gestisce una montagna di denaro. “I soldi li hanno a buttare – aggiunge –. Ho visto Dionisio Mineo che aveva portato all’incirca 40 mila euro in contanti in una busta sottovuoto”.

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Con Verga era entrato in confidenza. Parlavano ogni giorno mentre da Dionisio ha saputo che “aveva preso il comando di tutta la zona. Tutta la cocaina allo Zen la dà lui obbligatoriamente. Un capo piazza diventa un soldato di Cosa Nostra perché gli vengono fatti dei prezzi maggiorati. Dicono i carcerati. Ma i carcerati qualcuno sì gli può arrivare qualche cosa però la maggior parte si comprano collane d’oro, Rolex fanno le imposizioni con i prezzi maggiorati e se qualcuno sgarra che si viene a sapere che prende il materiale da un’altra parte prende bastonate”.

Gli affari vanno a gonfie vele, anche perché Verga avrebbe sconfinato sottobanco. “D’Ignoti doveva rientrare 200-300 mila euro… rifornisce tutto il Borgo Vecchio… Anche se è Porta Nuova… di nascosto”. Gli affari di Verga si sono spostati lontano da San Lorenzo.