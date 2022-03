Le due nazioni continuano a trattare per trovare l'intesa e riportare la pace

Il conflitto in Ucraina non si ferma nonostante le numerose sanzioni inflitte nei confronti della Russia e gli incontri tra le due nazioni per riportare la pace.

Intanto si sta cercando di portare lontano dal conflitto i civili. A Kharkiv proprio durante l’evacuazione dei civili sono scoppiate alcune bombe che hanno creato notevole paura.