La banda della cassa colpisce ancora, nuovo furto nella notte

Preso di mira un bar. Possibile collegamento con altri episodi

PALERMO – La tecnica è sempre la stessa. I ladri arrivano, forzano la saracinesca, entrano nel locale e si portano via la cassa.

La scorsa notte è stato preso di mira il bar Stancampiano in via Domenico Lancia di Brolo nel quartiere Noce.

Il bottino è ancora da quantificare. Della refurtiva fa parte anche la macchinetta automatica per il cambio dei soldi.

Due giorni fa i ladri avevano fatto irruzione nel ristorante Beccafico in via Polara e nel bar Caffè Maria Conti in via Mariano Stabile.

Visto l’analogo modus operandi non si può escludere che i colpi siano opera della stessa mano. Su tutti e tre gli episodi indagano i carabinieri.

A questi furti va aggiunto quello subito dai titolari del Dante Cafè.