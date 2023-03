La Cina averte gli Usa: frenino o ci saranno conflitti e scontri

Le parole del nuovo ministro degli esteri di Pechino

1' DI LETTURA

PECHINO – Nuova tensione su Taiwan tra Cina e Stati Uniti. Pechino afferma che continuerà a “lavorare per la riunificazione pacifica” ma ci riserverà “il diritto a prendere tutte le misure necessarie” per Taiwan. E avverte Washington: se gli Usa non “frenano e continuano sulla strada sbagliata, ci saranno sicuramente conflitti e scontri”.

A parlare è stato il nuovo ministro degli Esteri cinese Qin Gang, per il quale “contenimento e repressione non renderanno grande l’America e non fermeranno il rinnovamento della Cina”.

Qin ha parlato anche del pallone aerostatico transitato di recente sul territorio americano (secondo Pechino un “incidente inaspettato”) e abbattuto dagli Usa: “Hanno agito con una presunzione di colpa, reagito in modo eccessivo, abusato della forza e drammatizzato l’incidente”.