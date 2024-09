La morte di Maria Mattarella, i messaggi di cordoglio per il lutto

Parole d'affetto per la famiglia e per il Presidente

PALERMO- La notizia della morte di Maria Mattarella, segreteria generale della Regione e nipote del Presidente della Repubblica, sta ricevendo comprensibili e affettuosi messaggi di cordoglio.

“Ho appreso la triste notizia della scomparsa di Maria Mattarella, avvocato e segretario generale della Regione siciliana, figlia dell’ex presidente della Regione, Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980. In questo momento di dolore desidero rivolgere alla sua famiglia le più sentite condoglianze, mie personali e del Senato della Repubblica”. Lo scrive sui social il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“Rivolgo al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le più sentite condoglianze per la scomparsa della nipote Maria, figlia del compianto Piersanti. Ai familiari desidero esprimere la vicinanza e il cordoglio della Camera dei deputati”. Così il Presidente della Camera Lorenzo Fontana.

“Sono sinceramente commosso per la prematura perdita, a Palermo, dell’avvocato Maria Mattarella, figlia di Piersanti, ucciso dalla mafia, e nipote del capo dello Stato. Una giurista alla quale il cognome che portava non aggiungeva nulla ai propri meriti, alla propria preparazione e dirittura morale. Ragioni per cui nel 2017 l’ho chiamata al mio fianco, da presidente della Regione, nominandola segretario generale, ruolo svolto dalla Mattarella con grande equilibrio, rigore etico e profonda competenza. Cinque anni di duro e intenso lavoro, condiviso con il reciproco rispetto dei ruoli, senza mai una incomprensione. Ai figli, al fratello, allo zio Sergio e ai familiari tutti le mie più sincere condoglianze”. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, ex presidente della Regione Siciliana.

“Con profonda tristezza apprendo della scomparsa di Maria Mattarella, avvocato di spessore e segretario generale della Regione Sicilia. Esprimo le mie più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia per questa perdita dolorosa”. Lo dichiara in una nota il ministro per le Riforme Istituzionali, Elisabetta Casellati.

“Donna dalla grande personalità e di estremo garbo, ha rappresentato un esempio di massimo rispetto verso le istituzioni, ricoprendo nell’ultimo periodo della sua vita l’incarico di Segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana con impegno e dedizione, anche a testimonianza del suo forte legame con Palermo e la Sicilia. Ai suoi figli Giovanni e Piersanti e a tutta la famiglia Mattarella vanno la vicinanza mia e quella di tutta l’amministrazione comunale”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, ha espresso il cordoglio personale e a nome dell’Ars per la scomparsa Maria Mattarella: “A nome mio e dell’Assemblea Regionale Siciliana esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa del segretario generale della Presidenza della Regione Maria Mattarella. Ai figli, ai familiari ed al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le più sincere condoglianze in questo momento di grande dolore. Esempio di professionalità e dedizione al lavoro, l’avvocato Maria Mattarella è sicuramente una grande perdita per la nostra Regione”.