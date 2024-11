La procura di Siracusa indaga sui fondi regionali per gli spettacoli

Dopo il caso La Vardera-Auteri

SIRACUSA – La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo (mod. 45, atti non costituenti notizia di reato) per accertare eventuali illeciti avvenuti nei contributi assegnati dalla Regione Siciliana ad associazioni ed enti per spettacoli.

La denuncia di La Vardera

Il caso è scoppiato dopo il servizio andato in onda a Piazza Pulita, su La7, e la denuncia del deputato regionale del gruppo misto, Ismaele La Vardera, in merito ai finanziamenti ricevuti da un’associazione di Sortino intestata alla madre del parlamentare regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Auteri. La Vardera aveva fatto anche ascoltare la registrazione di un incontro avuto con Auteri nei bagni di Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana, in cui il deputato di FdI aveva pronunciato minacce nei suoi confronti.

Proprio La Vardera, e probabilmente anche Auteri, protagonisti del caso che ha dato vita all’indagine, saranno tra le persone che la Procura sentirà per svolgere le opportune verifiche.

