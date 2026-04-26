La solidarietà espressa dal sindaco

PALERMO – ll sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, è andato a Sferracavallo per incontrare i titolari del ristorante Al Brigantino, colpito nella notte da un grave atto intimidatorio. sono state sparate raffiche di kalashnikov contro le vetrate.

Sferracavallo sul tavolo del Comitato ordine e sicurezza

Il primo cittadino ha espresso la vicinanza dell’amministrazione comunale ai gestori e ai lavoratori dell’attività. Lagalla ha inoltre ribadito il sostegno della città di fronte a episodi di violenza che colpiscono l’imprenditoria locale. Lagalla ha inoltre assicurato che porterà la situazione all’attenzione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, facendosi interprete delle preoccupazioni degli operatori della borgata.

“Fiducia negli investigatori e negli inquirenti”

Il sindaco ha quindi espresso “fiducia” nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura, affinché si faccia luce sull’intimidazione avvenuta a Sferracavallo ai danni del ristorante Brigantino.