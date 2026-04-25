Sferracavallo, colpito ‘Brigantino’: venti spari contro il ristorante

Ancora un episodio inquietante

PALERMO – Più di venti colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nella notte contro la vetrata del ristorante Brigantino, a Sferracavallo. Il locale si trova nella piazza della borgata marinara dove, già qualche mese fa, erano stati rinvenuti bigliettini con la scritta “5mila euro” e alcune bottiglie di benzina.

Non lontano dal ristorante si trova anche una concessionaria d’auto contro la quale, lo scorso 9 aprile, un uomo aveva esploso circa trenta colpi di arma da fuoco, fuggendo via subito dopo in compagnia di un complice.

In quel caso i colpi danneggiarono la vetrata e alcune macchine parcheggiate all’interno della rimessa. Così come avvenne contro la sede della Sicily By Car.

A Sferracavallo per effettuare i rilievi al ristornate Brigantino sono intervenuti i carabinieri, allertati dai residenti che hanno udito gli spari. Gli agenti della polizia scientifica stanno effettuando i rilievi balistici per accertare la tipologia di arma utilizzata.

Secondo quanto trapela dagli investigatori, gli episodi potrebbero essere collegati tra loro. Non si esclude alcuna pista, compresa quella legata a possibili richieste estorsive o a dinamiche criminali già emerse nei mesi scorsi nella zona.