L’insegnamento del Papa: “Guarda negli occhi la persona a cui fai l’elemosina”

Sono in 45 mila, oggi, a San Pietro.

PALERMO – “A me piace domandare alle persone che mi chiedono consiglio: ‘dimmi, tu dai l’elemosina?’ ‘Si’ padre, io do l’elemosina ai poveri’. ‘E quando tu dai l’elemosina, tu tocchi la mano della persona o butti l’elemosina e fai cosi’ per pulirti?’. E diventano rossi: ‘no, io non tocco’. ‘Quando tu dai l’elemosina, tu guardi negli occhi della persona che tu aiuti o guardi da un’altra parte?’ ‘No, io non guardo’. Toccare e guardare, toccare e guardare la carne di Cristo che soffre nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle. E’ molto importante questo”. Lo ha detto papa Francesco in un passo ‘a braccio’ della sua omelia durante la messa in Piazza San Pietro in cui ha proclamato dieci nuovi santi.