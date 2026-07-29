Il premier israeliano parla di "incontro eccellente" col tycoon

Dopo l’incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base Usa in Giordania e colpisce 3 petroliere nello Stretto di Hormuz.

Balzo del prezzo del greggio. Il premier israeliano parla di “incontro eccellente” col tycoon: “Non vogliamo che l’Iran abbia l’atomica”.

Giordania: ‘Intercettati e abbattuti cinque missili iraniani’

L’esercito giordano ha dichiarato di aver intercettato e abbattuto cinque missili iraniani, mentre i combattimenti tra Teheran e Washington sono ripresi dopo una breve pausa. “Questa mattina le difese aeree hanno neutralizzato cinque missili provenienti dall’Iran e diretti verso il territorio del regno”, ha dichiarato il portavoce dell’esercito giordano in un comunicato.

Almeno 10 morti in Iraq per attacchi Usa-Arabia Saudita

Almeno 10 membri di un’ex alleanza paramilitare irachena uccisi negli attacchi Usa-Arabia Saudita contro le loro basi nel Paese, secondo quanto riferito all’Afp da due fonti dell’alleanza. Gli attacchi hanno colpito posizioni appartenenti alle Forze di Mobilitazione Popolare (Pmf), “in diverse province, con l’attacco più letale nella provincia di Ninive, dove almeno 10 membri sono stati uccisi”, ha detto un funzionario, aggiungendo che il bilancio delle vittime probabilmente aumenterà. Un altro funzionario ha confermato il bilancio iniziale.

Centcom, ‘attacchi di precisione in Iraq contro terroristi legati all’Iran’

Il Centcom e le Forze Armate dell’Arabia Saudita hanno condotto “attacchi di precisione in Iraq”, martedì 28 luglio, “contro terroristi legati all’Iran che il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Irgc) aveva incaricato di colpire le forze statunitensi e le infrastrutture energetiche saudite”. In una nota, il Centcom riferisce che “caccia Usa e sauditi hanno colpito diversi siti logistici e depositi di armi dei terroristi nell’Iraq orientale, in una decisa risposta a oltre 30 attacchi con droni aerei orchestrati dai pasdaran nelle ultime 72 ore. Gli attacchi ingiustificati contro le forze Usa non hanno avuto successo”

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Iran, colpite 3 petroliere che cercavano di attraversare Hormuz

Il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (Irgc) ha annunciato oggi di aver colpito tre petroliere che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa iraniana Tasnim.

Il petrolio balza del 3% in Asia dopo attacco Iran a base Usa in Giordania

Il petrolio segna un balzo di oltre il 3% nelle contrattazioni in Asia in scia agli attacchi “a sorpresa” di missili dell’Iran contro una base Usa in Giordania, “tutti intercettati”, secondo il Centcom: il Wti sale del 3,73%, a 82,22 dollari al barile, mentre il Brent segna un balzo del 3,03%, a quota 84,57.