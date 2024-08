L’Iran avverte le compagnie di tutto il mondo: non volate nei nostri cieli

Diversi media hanno parlato di "esercitazioni militari" che sarebbero dovute avvenire stanotte

TEHERAN – L’Iran ha avvertito le compagnie aeree civili di tutto il mondo di evitare di volare nel proprio spazio aereo stanotte. Diversi media hanno parlato di “esercitazioni militari” che sarebbero dovute avvenire tra le 3 e le 6 in Italia.

Proseguono intanto le trattative per evitare l’escalation in Medio Oriente, con il pressing diplomatico degli Stati Uniti che avrebbe portato Teheran a “riconsiderare l’entità della sua risposta” contro Israele dopo l’omicidio di Haniyeh. Proprio da Washington si fanno insistenti le voci di un accordo per una tregua a Gaza “mai così vicino”. Cosa che potrebbe portare ad una de-escalation nella regione.