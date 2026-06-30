Sono stati tutti scarcerati per fine pena

PALERMO – Di boss scarcerati per fine pena ce ne sono tanti in circolazione a Palermo. Se è vero, com’è vero, che in Cosa Nostra la parola d’ordine è “continuità” allora ci sono dei nomi da tenere in considerazione più di altri.

Per storia personale e lignaggio mafioso spiccano Calogero Lo Piccolo, Tommaso Di Giovanni e Pietro Tagliavia. Non rappresentano solo sé stessi ma anche i parenti detenuti, in alcuni casi addirittura sepolti all’ergastolo. La mafia mantiene la sua struttura gerarchica, una catena di comando precisa, nonostante il susseguirsi di arresti. I capi restano tali anche da detenuti, si attende solo la scarcerazione. Che, quando avviene, può anche essere causa di momentanee fribrillazioni.

Calogero Lo Piccolo

Lo Piccolo, 53 anni, ha finito di scontare la pena l’anno scorso. C’era anche lui alla riunione della cupola del 2018 in una casa a Baida. Tornato libero nel 2016 si era stabilito a vivere ad Alghero, in Sardegna, fino al 6 aprile 2018, data in cui è rientrato a Palermo. Giusto in tempo per partecipare alla riunione dei più importanti capimafia di Palermo. In carcere, a Sassari, ha sposato Cristina Lo Cicero, con cui condivide i patemi di una potestà genitoriale in bilico. Formalmente ha fatto sapere di avere cambiato vita e di volere partecipare ad un progetto di legalità.

Il suo mandamento, San Lorenzo, è il luogo dove si concentrano da mesi i raid dei picciotti del pizzo con intimidazioni, incendi e raffiche di Kalashnikov. Svizzera, Lussemburgo e Gran Bretagna: la ricerca del tesoro di famiglia ha fatto tappa in Italia e all’estero. Dall’arresto di Salvatore e Sandro Lo Piccolo, padre e fratello di Calogero, oggi all’ergastolo, le indagini hanno trovato tracce del patrimonio dei boss di Tommaso Natale senza riuscire a mettervi addosso le mani.

Un tesoro che varrebbe quasi 70 milioni di euro: così emergeva da un pizzino ritrovato il giorno dell’arresto dell’architetto Giuseppe Liga, successore dei Lo Piccolo e mente finanziaria del mandamento mafioso. Il giorno che padre e figlio furono arrestati a Giardinello avevano la contabilità del pizzo. Un milione e mezzo di euro per il solo 2009. I pentiti hanno riferito che i soldi transitavano da conti correnti intestati a persone sconosciute e aperti in diverse agenzie bancarie.

L’ambasciata

Qualche tempo fa arrivò un’ambasciata. Il contenuto era criptico, ma bisognava decifrarlo in fretta visto che il mittente era Salvatore Lo Piccolo. “Totuccio il barone” è al 41 bis. Nel maggio 2023 la omunicazione riservata sarebbe arrivata tramite una donna a Giovanni Cusimano, mafioso settantenne di Partanna Mondello: “… già mi ha mandato un’ambasciata, però non ho capito un cazzo, mi ha mandato a dire…”.

C’era un riferimento al “pesciaiolo (il pescivendolo ndr) di Pallavicino… dice sono a posto”.

Non era un vero commerciante di pesce, ma un mafioso. Analogo riferimento faceva Francesco Stagno, arrestato con l’accusa di essere il braccio destro di Domenico Serio, fratello di Nunzio, ultimi reggenti di San Lorenzo a finire in carcere. Un terzo fratello, Giuseppe, è libero così come Giuseppe Biondino.

Cusimano forniva alcuni dettagli sulla donna. Si trovava agli arresti domiciliari, aveva tutti i parenti detenuti a eccezione di un figlio emigrato in America, il marito si chiamava Totuccio. Da qui la più che plausibile identificazione in Rosalia Di Trapani, moglie di Salvatore lo Piccolo, il cui terzo figlio, Claudio, si trova negli Stati Uniti.

Cusimano aggiungeva anche un ulteriore riferimento a Di Trapani: stava scontato una condanna per un’estorsione commessa nel 2006. La moglie di Lo Piccolo era entrata in contatto in una struttura sanitaria con una vicina di casa di Cusimano. Potrebbe essere stato poi il figlio della donna a veicolare l’ambasciata a Cusimano chiudendo il cerchio della comunicazione riservata. Di cosa c’era urgenza di parlare?

Tommaso Di Giovanni

A Porta Nuova per fine pena è libero il sessantenne Tommaso Di Giovanni, boss conclamato per via delle sentenze definitive. Si è passato il testimone con il fratello Gregorio, che nel 2018 fu tra i partecipanti alla riunione della nuova cupola. La figlia di Gregorio ha sposato Emilio Greco, fratello di Leandro Greco e cugino di Giuseppe Greco, che prima di finire in carcere si sarebbero alternati alla guida del mandamento di Ciaculli. Un matrimonio dal forte valore simbolico, dunque.

Gregorio Di Giovanni c’era già al maxiprocesso istruito da Falcone e Borsellino. Libero nonostante la pesantissima condanna di primo grado è pure il terzo fratello, Giuseppe.

Pietro Tagliavia

L’ultimo a tornare a Palermo, pochi mesi fa, è stato il capomafia di Brancaccio Pietro Tagliavia, classe 1978, quattro quarti di nobiltà mafiosa. Suo padre Francesco è all’ergastolo per la strage di via D’Amelio e per quella di via dei Georgofili. Destino contrario per uno stretto collaboratore di Tagliavia, Nino Sacco, pure lui mafioso di rango, scarcerato e di nuovo arrestato nei mesi scorsi. Tagliavia è stato un boss imprenditore: la famiglia è impegnata nel settore del pesce. Mafia e affari sono sempre andati a braccetto.

Tre boss liberi, tre nomi da tenere sotto osservazione in una mafia che fa della continuità gerarchica una delle regole principali.