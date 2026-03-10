È da poco stato nominato direttore generale de Policlinico di Messina

PALERMO – Indagavano sull’imprenditore di Favara Carmelo Vetro, già condannato per mafia, ed è saltato fuori il nome del suo compaesano Salvatore Iacolino.

Il neo direttore generale del Policlinico di Messina è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione. Gli è stato notificato un invito a comparire e sono in corso perquisizioni nelle sue abitazione di Palermo e Agrigento. Non è escluso che si spostino all’assessorato regionale alla Sanità, in piazza Ottavio Ziino, dove fino a pochi giorni fa c’era il suo ufficio.

Le accuse a Iacolino

Il procuratore Maurizio de Lucia, l’aggiunto Vito Di Giorgio e i sostituti Bruno Brucoli, Gianluca De Leo e Maria Pia Ticino, contestano a Iacolino di avere messo a disposizione della famiglia mafiosa di Favara il potere e le relazioni costruiti negli anni in cui è stato dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica dell’assessorato regionale e, ancora prima, parlamentare europeo eletto con Forza Italia.

A beneficiare del suo aiuto sarebbero stata la “Arcobaleno impresa sociale srl” di un imprenditore legato a Vetro, che lavora con l’Asp di Messina, e la “An.sa Ambiente” che si è aggiudicata delle commesse pubbliche.

I contatti con l’Asp di Messina

Nel primo caso Iacolino avrebbe fatto da tramite tra l’imprenditore con funzionari pubblici messinesi, agevolando gli incontri e spingendo i passaggi amministrativi con i vertici dell’Azienda sanitaria provinciale. Nel secondo caso il manager avrebbe spinto l’impresa riconducibile a Vetro. In cambio Iacolino – da qui l’accusa di corruzione – avrebbe ricevuto soldi per la campagna elettorale e la promessa di assumere persone da lui segnalate.

Iacolino avrebbe agevolato gli incontri fra Vetro e il direttore amministrativo dell’Asp di Messina Giancarlo Niutta, il direttore generale dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì, la deputata dell’Assemblea regione siciliana, sindaco del Comune di Capri Leone e vice presidente della commissione regionale antimafia Bernardette Grasso, il dirigente generale del Dipartimento della protezione civile Salvatore Cocina.