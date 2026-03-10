Ad aggiudicarsi le commesse pubbliche un condannato per mafia

PALERMO – Un imprenditore-mafioso di Favara avrebbe stretto un patto corruttivo con un dirigente regionale per ottenere alcuni appalti pubblici. Commesse in cambio di tangenti e silenzio. La condanna per mafia e gli anni in carcere sarebbero stati tenuti nascosti.

Su richiesta del procuratore Maurizio de Lucia e dell’aggiunto Vito Di Giorgio della Direzione distrettuale antimafia di Palermo sono stati arrestati l’imprenditore Carmelo Vetro e il dirigente regionale Giancarlo Teresi. Altri rischiano gli arresti domiciliari e attendono di conoscere il loro futuro che sarà deciso dopo interrogatori preventivi del giudice per le indagini preliminari. Indagando su Vetro sono emersi i rapporti con il manager della sanità siciliana Salvatore Iacolino, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione.

Aggravante mafiosa

Sono indagati per corruzione con l’aggravante di avere agevolato Cosa Nostra. Nella fedina penale di Vetro, infatti, c’è una condanna definitiva a 9 anni per avere fatto parte della famiglia mafiosa di Favara. Ha scontato più di sette anni in carcere. Una macchia che gli avrebbe dovuto impedire di fare affari con la Regione siciliana ed invece ha continuato a ricevere commesse pubbliche.

Gli appalti

Gli investigatori della squadra mobile e della Dia di Trapani assieme ai poliziotti dello Sco si sono concentrati sulla “An.sa Ambiente” che si è occupata del dragaggio del porto di Marinella di Selinunte. Teresi, dirigente nel dipartimento regionale delle Infrastrutture marittime e portuali, è stato il responsabile unico del procedimento. In cambio avrebbe ricevuto una tangente da 1.500 euro.

Il modus operandi si sarebbe ripetuto per i lavori nel porto di Donnalucata e per gli interventi contro l’erosione delle spiagge di Spinasanta a Scicli (entrambi in provincia di Ragusa), e a Terrasini nel Palermitano. In questo casi le tangenti ammonterebbero a 8 mila euro.

Tra gli indagati c’è anche Antonio Lombardo, cognato di Vetro e amministratore della “An.Sa Ambiente” dietro cui ci sarebbe la regia dei fratelli Carmelo (che risulta fra i dipendenti) e Salvatore Vetro. Sono emersi dei contatti con Giovanni Filardo, cugino di Matteo Messina Denaro. Carmelo Vetro era stato arrestato nel 2012 e condannato a 9 anni. Emerse il suo ruolo nella ricostituzione della Cosa Nostra agrigentina dopo l’arresto dei latitanti Gerlandino Messina e Giuseppe Falsone.

“Tangenti”, il precedente di Teresi

Anche Teresi è un cognome noto alle cronache giudiziarie e non solo perché suo padre Giovanni fu condannato per mafia (faceva parte del mandamento di Santa Maria di Gesù, ai tempi in cui dettava legge Stefano Bontade). Nel 2020 fu arrestato su richiesta della Procura di Messina sempre per corruzione quando era ingegnere capo del Genio civile di Trapani. Il processo è ancora in corso.

Teresi, nonostante l’arresto e il processo, è rimasto al suo posto. Ha compiuto 68 anni, avrebbe dovuto essere già in pensione ma con un apposito decreto dirigenziale potrà restare a lavoro fino a 70 anni. Tra i suoi attuali incarichi si occupa come responsabile unico del procedimento degli appalti milionari per la manutenzione straordinaria delle banchine delle isole Eolie, la messa in sicurezza dei porti di Balestrate, Menfi e Castellammare del Golfo.