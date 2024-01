Mafia, Guttadauro pedinato: le intercettazioni del Ros VIDEO

Cosa hanno registrato i carabinieri durante gli appostamenti

Arresti domiciliari per Giuseppe Guttadauro detto ‘il dottore’, e custodia in carcere per il figlio Mario Carlo. Questa l’ordinanza eseguita dai carabinieri del Ros e da quelli del comando provinciale di Palermo e dallo squadrone cacciatori Sicilia. Ai due viene contestata l’appartenenza alla famiglia di cosa nostra di Palermo – Roccella (inserita nel mandamento di Brancaccio – Ciaculli) e l’intervento sulle più significative dinamiche del mandamento mafioso di Villabate – Bagheria. Nel medesimo contesto – si aggiunge – Guttadauro jr è accusato con altri due di lesioni aggravate. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo – Direzione distrettuale antimafia, ritengono di aver documentato le attività del ‘dottore, per cui erano già scattate le manette il 22 maggio scorso nell’operazione ‘Ghiaccio’ insieme con il fratello Filippo Guttadauro, quest’ultimo cognato del latitante Matteo Messina denaro.