Malika Ayane ritorna nei teatri: a novembre in concerto a Catania e Palermo

La cantante si sta preparando alla nuova partecipazione al Festival di Sanremo

PALERMO – A 5 anni dalla sua ultima partecipazione, Malika Ayane, tra le voci più raffinate e magnetiche della musica italiana, torna in gara al Festival di Sanremo con il brano “animali notturni”.

Dal 27 febbraio sarà disponibile anche l’esclusiva versione 45 giri (pre-order da domani alle ore 10:00), che conterrà il brano sanremese (lato A) e l’inedita versione “(siamo tutti) animali notturni” (lato B) realizzata insieme ai Dov’è Liana, il talentuoso trio francese che mescola french touch, influenze italiane ed elettroniche.

“Animali notturni” è stato scritto dalla stessa Malika insieme a Edwyn Roberts e Stefano Marletta, che hanno anche composto il brano insieme a Giordano Cremona, Federico Mercuri e Luca Faraone. La produzione invece è firmata da Itaca e Faraone.

Malika Ayane inoltre tornerà live da novembre con un tour nei principali teatri italiani che toccherà anche la Sicilia con due appuntamenti: il 19 novembre a Catania, al Teatro Metropolitan e l’indomani, 20 novembre farà tappa a Palermo, al Teatro Golden.

I biglietti per il tour nei teatri saranno disponibili dalle ore 18:00 di oggi, lunedì 9 febbraio, su puntoeacapo.uno, sui circuiti e punti vendita abituali. Gli spettacoli sono organizzati da Puntoeacapo Srl con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Magellano Concerti.

La nuova avventura sanremese inaugura ufficialmente il rapporto, nato oltre un anno fa, tra l’artista milanese e la storica etichetta discografica Carosello Records (in licenza a M.A.S.T./Believe).

Nel corso della sua carriera, Malika ha partecipato 5 volte al Festival di Sanremo: la prima volta nel 2009 nella categoria “Nuove proposte” con il brano “Come foglie“, poi nel 2010 nei “Big” con “Ricomincio da qui” che ha ricevuto il Premio della Critica e il premio della Sala stampa radio e tv, nel 2013 con il brano “E se poi“, nel 2015 con il successo “Adesso e qui (Nostalgico presente)” che si è classificato terzo al Festival e ha vinto il Premio della Critica e l’ultima volta nel 2021 con il brano “Ti piaci così“.