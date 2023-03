Messina: “Catania spetta a FdI, gli alleati si facciano indietro”

Parole nette da parte del deputato all’indirizzo della coalizione.

CATANIA – Il deputato meloniano Manlio Messina getta benzina sul fuoco e rivendica la primazia di Fratelli d’Italia sul nome del candidato sindaco d Catania senza fare sconti agli alleati. “Aspettiamo che il presidente Giorgia Meloni la settimana prossima si esprima e scelga il nome del candidato”, dice Messina a Italpress. E annuncia che Razza e Parisi non sono i due soli nomi della rosa.

“In ballo non ci sono solo loro. C’è una griglia di nomi su cui si esprimerà la premier Catania è la città più importante di questa tornata elettorale e la partita si gioca a Roma, dopo aver sentito i rappresentanti dei partiti a livello comunale, provinciale e regionale. Soprattutto se a livello regionale non si troverà la tanto auspicata unità”, continua.

Poi l’affondo. “Ogni partito della coalizione ha delle velleità. La nostra, invece, non è velleità. A noi spetta il candidato sindaco perché siamo il primo partito in Italia e in Sicilia. Abbiamo fatto un passo indietro sulla presidenza della Regione, per la forte pressione di Forza Italia e per il candidato sindaco di Palermo, dimostrando grande senso di responsabilità. Ora spetta agli altri alleati tirarsi indietro”, dice senza peli sulla lingua e gettando, nei fatti, altra benzina sul fuoco in una fase già abbastanza delicata per la coalizione.