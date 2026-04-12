Meteo, in arrivo una perturbazione dal Nord Africa con piogge e pulviscolo

Le prime precipitazioni saranno al Nord Italia, poi si sposteranno verso il Sud

ROMA – In arrivo una perturbazione proveniente dal Nord Africa che porterà piogge, pulviscolo e vento e che si farà sentire dalla giornata di domenica a partire dal Centro-Nord per proseguire lunedì al resto del Nord, alla Toscana e localmente al Nord del Lazio, coinvolgendo anche Sardegna e Marche, mentre al Sud sono attesi brevi episodi instabili. Lo indicano le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it.

“A partire da domenica 12 aprile, l’ingresso di una profonda area di bassa pressione segnerà la fine della stasi atmosferica, riportando l’instabilità in primo piano”, si legge nella nota.

La causa di questo peggioramento “è dovuta a un vortice in approfondimento tra il Nord Africa e il Mediterraneo occidentale. Questa configurazione attiverà un potente richiamo di correnti di Scirocco, che nella giornata di domenica faranno lievitare ulteriormente le temperature”. Si prevede quindi un temporaneo aumento delle temperature, “con picchi che tra Toscana e Lazio potrebbero raggiungere i 27-29°C”.

Con i venti di Scirocco, che tra domenica e lunedì soffieranno soprattutto lungo lo Ionio e l’Adriatico, è atteso anche il pulviscolo proveniente dal Sahara, con “cieli opachi e dal caratteristico colore giallognolo” e che, in caso di piogge, potrebbe depositarsi al suolo e sulle superfici. I venti potrebbero inoltre causare disagi alla navigazione e un aumento del moto ondoso”.

Nel dettaglio

Domenica 12: al Nord peggioramento al Nordovest, con piogge nel corso del pomeriggio-sera; al Centro sole e caldo; al Sud poco nuvoloso.

Lunedì 13: al Nord piogge diffuse; al Centro nuvoloso con pioggia su molti settori; al Sud variabile, ma piuttosto asciutto.

Martedì 14: al Nord instabilità sparsa, specie al Nord-Est; al Centro piogge in Toscana al mattino, dal pomeriggio temporali sui rilievi; al Sud fenomeni tra Campania e Puglia, instabile dal pomeriggio in Sicilia.

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