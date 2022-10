Meteo: in Sicilia weekend di sole, ma i temporali sono in arrivo

Le previsioni per i prossimi giorni

Alta pressione sul bacino centrale del Mediterraneo ancora presente, anche nei prossimi giorni. Si tratta delle previsioni di 3bmeteo per i prossimi giorni al Sud e in Sicilia. “Le giornate saranno caratterizzate da cielo velato o parzialmente nuvoloso – spiegano – specie tra Campania e Calabria; nubi alte e stratificate a tratti compatte specie in Campania”.

Ma come andrà in Sicilia? “Sull’Isola un po’ di variabilità potrà aversi sui settori meridionali ma senza effetti. Probabile peggioramento, localmente anche temporalesco e intenso, a partire da lunedì ma al momento non è possibile inquadrare quali saranno le province più colpite”.