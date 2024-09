Meteo, nuova perturbazione: dal Nord al Sud, le previsioni

Le proiezioni degli esperti de IlMeteo.it

ROMA – Meteo, iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani e quelle dei prossimi giorni. Una perturbazione interessa il Nord.

Meteo, le previsioni di domani

La giornata trascorrerà con condizioni di maltempo su Lombardia, Triveneto centro-settentrionale e Liguria, specie di Levante.

Entro sera qualche temporale raggiungerà la Toscana settentrionale per muoversi verso Umbria e Lazio. Soleggiato con caldo estivo sul resto d’Italia. Temperature in aumento al Centro-Sud. Venti meridionali, mari mossi.

Cosa accadrà nei prossimi giorni

VENERDI 27 SETTEMBRE. Nord: Giornata con una diffusa instabilità mattutina, nel pomeriggio ci saranno maggiori schiarite, soprattutto in pianura. Clima mite. Centro: In questa giornata potranno scoppiare alcuni temporali in Toscana e Umbria, il meteo sarà soleggiato e piuttosto caldo sul resto delle regioni.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo estivo.

SABATO 28 SETTEMBRE. Nord: Nel corso del giorno rovesci o temporali dal Triveneto si porteranno verso l’Emilia Romagna. Tempo più soleggiato altrove. Clima mite. Meteo, il Centro: Giornata che trascorrerà con il bel tempo e il sole prevalenti, solo su Lazio e regioni adriatiche ci saranno più nubi. Un po’ meno caldo.

Sud: Giornata che trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento e di un clima estivo con temperature massime fino a 32 33 gradi.

DOMENICA 29 SETTEMBRE. Meteo a Nord: Venti di Bora e Grecale. Giornata che trascorrerà con generali condizioni di bel tempo e cielo sereno o poco nuvoloso. Fresco al mattino. Centro: Giornata con rovesci e temporali con grandine sulle regioni adriatiche, nubi irregolari altrove. Temperature in calo, anche sensibile.

Sud: Giornata con un cielo molto nuvoloso su tutte le regioni. Non si potranno escludere veloci rovesci sulle coste tirreniche. Calo termico.

