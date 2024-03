Meteo, tornano le nubi: inizio di primavera, le previsioni

L'anali degli esperti de IlMeteo.it

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia fino alle 8 di domani. Pressione in leggera diminuzione. Giornata che sarà caratterizzata da molte nubi al Nord, soprattutto sui rilievi in genere, ampiamente soleggiato con cielo prevalentemente sereno al Centro-Sud. Da segnalare la possibilità di qualche piovasco sui settori alpini e prealpini del Triveneto. Clima tipicamente primaverile, mite di giorno. Venti deboli, variabili. Nelle ore notturne e fino alle 8 di venerdì nubi e piovaschi sparsi attraverseranno il Centro per dirigersi in Puglia. Tempo stabile altrove.

Meteo, le previsioni di domani

