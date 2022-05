Ministero degli Esteri ucraino: “Il disegno di un bambino stuprato dai russi” FOTO

Il post pubblicato su Facebook per raccontare le atrocità subite durante il conflitto

“Il modo in cui un bambino di 11 anni vede il mondo dopo essere stato stuprato da un soldato russo davanti a sua madre. Non solo le ragazze sono sottoposte a stupro senza precedenti da parte dell’esercito russo. Il mondo deve conoscere la verità“. Si legge questo sulla pagina Facebook del Ministero degli Esteri ucraino a corredo di un disegno che, secondo quanto scrive il Ministero, sarebbe di un bambino stuprato di militari russi. Un disegno che, a prima vista, non racconta nulla ma se, come dice il Ministro degli Esteri, è un disegno di un bambino stuprato dovrebbe far riflettere sull’atrocità della guerra.