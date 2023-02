Moltivolti, il 15 febbraio gli artisti Palermitani decoreranno il locale

Un anno fa l'incendio, per non dimenticare la gara di solidarietà sarà data vita a questo evento

PALERMO – Il quindici febbraio sarà un’altra data da ricordare per Moltivolti, ristorante multiculturale a Palermo, in occasione dell’anniversario dell’incendio non doloso che lo distrusse e a memoria della grande solidarietà raccolta in quei 63 giorni che separarono la mattina dell’incendio dalla riapertura del locale, si celebrerà la festa per la consegna e il completamento dell’intervento artistico collettivo a cura di Igor Scalisi Palminteri che ha coinvolto alcuni artisti protagonisti del mondo dell’arte cittadino: Francesco de Grandi, Gabriella Ciancimino e Laura Pitingaro.

“Il giorno dell’incendio è stato come svegliarsi nel bel mezzo di un incubo – ricorda Claudio Arestivo, socio fondatore di Moltivolti – che però a distanza di poco si è trasformato in una bellissima storia che siamo ancora contenti di raccontare. Le ore successive all’incendio l’intera comunità di Moltivolti si è stretta per intorno a noi, per manifestarci la loro vicinanza e la volontà di ricostruire quello che era andato in fumo. Tra queste Igor Scalisi Palminteri, che già in passato ci aveva donato delle opere, mi ha promesso il suo impegno. Un impegno a cui ha mantenuto fede rilanciando il progetto attraverso la collaborazione con altri tre importanti artisti nel panorama cittadino e internazionale. L’arte è un veicolo fortissimo per poter trasmettere dei messaggi di solidarietà, accoglienza e valorizzazione delle differenze e tutte le opere realizzate trattano questi temi e le declinano attraverso le diverse sensibilità degli artisti in una forma che si adatta benissimo ad uno spazio come il nostro.”

L’appuntamento è il 15 febbraio dalle 18 per prendere parte alla discussione con gli artisti che racconteranno le loro opere, a seguire un piccolo aperitivo e la cena che prevede l’inserimento di un piatto del giorno speciale a cura dello chef Antonio Campo.