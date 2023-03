Napoli, scontri tra con gli ultras dell’Eintracht: scattano gli arresti

Dopo i disordini prima e dopo la partita di Champions in corso l'identificazione di centinaia di tifosi

NAPOLI – E’ in corso l’identificazione di tutti i tifosi dell’Eintracht di Francoforte, dopo i disordini di ieri a Napoli. Sono 470 gli ultrà tedeschi che dagli alberghi sono stati condotti negli uffici di Polizia per le procedure di identificazione: 120 sono stati accompagnati, nelle prime ore della notte, in questura a Frosinone e trattenuti per l’identificazione. Poi sono stati scortati presso l’aeroporto di Fiumicino e hanno lasciato l’Italia.

Altri 350 ultrà sono ancora in questura a Salerno per essere identificati. Per ora 3 gli ultrà tedeschi arrestati, oltre a quattro tifosi napoletani. Riunione alla Prefettura del comitato per l’ordine e la sicurezza con il prefetto di Napoli Claudio Palomba, il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis