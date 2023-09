Napoli, si rinnova il “miracolo” di San Gennaro: fedeli in festa

Dalle prime ore del mattino tantissimi napoletani e turisti in Cattedrale

1' DI LETTURA

NAPOLI – A Napoli si è ripetuto il “miracolo” dello scioglimento del sangue di San Gennaro, santo patrono di Napoli e della Campania. L’annuncio è stato dato alle 10.03 dell’arcivescovo, Domenico Battaglia.

Tantissimi i fedeli che hanno applaudito dopo l’annuncio dell’arcivescovo. Già dalle prime ore del mattino tantissimi napoletani e turisti si erano ritrovati nella Cattedrale del capoluogo campano per partecipare alla celebrazione. La liquefazione del sangue di San Gennaro avviene tre volte l’anno: il 19 settembre, giorno di San Gennaro, il sabato che precede la prima domenica di maggio, e il 16 dicembre.

La credenza popolare considera la figura di Gennaro fondamentale nell’arresto dell’eruzione del Vesuvio del 1631, avvenuto in coincidenza di una processione in cui le sue reliquie furono portate in processione ed esposte di fronte al vulcano attivo.