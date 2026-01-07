Ancora guerra tra Fip e Trapani, gli Shark ricusano il tribunale federale

TRAPANI – La Federbasket ha comunicato che “in data odierna, pochi minuti prima dell’inizio dell’udienza convocata presso il Tribunale federale, la società Trapani Shark ha presentato formale richiesta di ricusazione del Collegio chiamato a decidere” in merito ad una possibile falsa dichiarazione in fase di iscrizione al campionato di Serie A di basket. Si legge in una nota della federazione.
“La Corte federale, organo competente a valutare l’istanza, si pronuncerà quanto prima”, conclude la nota.