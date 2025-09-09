Oltre undici milioni di euro per le strade della provincia di Palermo

Intravaia: "Grazie al governo regionale"

PALERMO – “Undici milioni e 400mila euro alla provincia di Palermo per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali. Ringrazio il presidente della Regione Renato Schifani e il governo regionale per avere approvato il piano di ripartizione con cui saranno finanziati i progetti esecutivi e immediatamente cantierabili presentati dalle Città metropolitane e dai Liberi consorzi”. Il deputato di Forza Italia all’Ars, Marco Intravaia, ha espresso la sua soddisfazione per la ripartizione del piano da 55 milioni di euro per la manutenzione delle strade siciliane.

“Complessivi 55 milioni, per tutte le province siciliane, che il Parlamento regionale aveva approvato durante l’ultima manovra finanziaria – aggiunge Intravaia -. Finalmente potranno essere risolti problemi di viabilità e collegamento fra le aree più interne, dando risposte in termini di sicurezza, economia e qualità della vita dei cittadini siciliani”.