Online la nuova app dell’Inps, consente di calcolare la pensione e l’assegno unico

ROMA – Da oggi, venerdì 20 dicembre, è possibile scaricare la versione 4.0 dell’app “Inps Mobile”. Un’app rinnovata che punta sull’intelligenza artificiale per offrire servizi sempre più personalizzati. Chi la scaricherà troverà, sulla schermata principale, due simulatori molto importanti: Pensami per la pensione e Au per l’assegno unico dei figli a carico.

Per accedere basterà lo Spid e chi lo farà avrà 40 servizi di consultazione e invio della documentazione, come il bonus nido o il cedolino della pensione o anche la dichiarazione Isee o lo stato di una domanda Naspi.

La nuova app è stata presentata dal presidente dell’Inps Gabriele Fava “è propositiva, semplice, fresca, fruibile, diretta verso tutti gli utenti, perché vogliamo raggiungere i cittadini velocemente, attraverso i servizi essenziali che diventano immediati, intuitivi, certi. La grande novità è che i cittadini potranno personalizzare questi servizi e vedere quelli che vogliono. Invito tutti a scaricarla, è come l’app della banca”.