Oroscopo Acquario: settimana dall’11 al 17 novembre 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Un inizio settimana che sembra proprio voler testare la tua pazienza, ma resistere è il gioco di cui sei campione! La fiamma dell’amore arde alta, e se ti darai da fare il 13 e il 14, potresti scoprire che alcune amicizie diventano tutt’altro che innocenti.

Venere in arrivo ti promette incontri incredibili, purché ti butti un po’ e non rimani a fare lo spettatore della tua stessa vita! Sul lavoro, sarebbe il momento perfetto per mettere in chiaro le cose e magari concludere qualche affare sospeso: hai più grinta di quanto pensi. In termini di benessere, smettila di somatizzare ogni piccola cosa: rilassati e prova a non prendere tutto troppo sul serio!

“L’amore è tutto un gioco, basta volerci giocare!”

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Lassa iri li piccati e goditi chiddi ca ti vennu a tiro, senza ‘ntuppi e cu ‘na bella risata!”

