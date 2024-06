Oroscopo Acquario: settimana dal 3 al 9 giugno 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Amico Acquario, la tua inquietudine è più palpabile di una giornata di saldi. Trasforma questa ansia in autoanalisi e preparati a fare quei cambiamenti che tanto desideri. Venere ti sorride, offrendoti nuove situazioni per tagliare col passato. Sul lavoro, è il momento di stabilizzare la tua situazione.

Le prime due settimane di giugno sono favorevoli per nuovi inizi e per rivedere le finanze. Hai passato un anno con Giove che ti ha prosciugato il conto, ma ora puoi respirare. Settimana positiva con un po’ di energia in più grazie alla luna.

Sei un vulcano pronto a esplodere, ma almeno esplodi in maniera creativa. Voto: 7.5. Consiglio delle stelle siciliane: Tira ‘na matina nova, sfrutta ogni occasione pi fari pulizia.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI