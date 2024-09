Oroscopo Ariete: settimana dal 9 al 15 settembre 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – Caro Ariete, questa settimana sei un po’ il protagonista di un film di azione romantica. In amore, grazie alla meravigliosa opposizione di Venere, non sei qui per fare sconti: o tutto o niente! Se sei impegnato, preparati a qualche polemica che potrebbe scoppiare il 5.

Lavorare per un legame solido? Assolutamente sì, ma evita di accendere fuochi inutili se vuoi evitare drammi in stile soap opera. Sul lavoro, lunedì sarà la tua giornata di gloria, ideale per affrontare esami o colloqui. Ma attenzione, non lasciarti sopraffare dall’ansia e dalle aspettative troppo alte. In fatto di salute, potresti dover fare un controllo ai denti. Ah, e stai attento alle giornate del 5 e 6: Venere sembra intenzionata a metterti il bastone fra le ruote.

“Pretendi tanto, ma ti arriva giusto il conto dal dentista.”

Voto: 6/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu voli troppu, avi a stari attentu a non pigghiari troppu picci.”

