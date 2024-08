Oroscopo Bilancia: settimana dal 5 all’11 agosto 2024

Le previsioni del segno

BILANCIA – Il passato è alle spalle, e con Venere in transito attivo, sei più positivo, tollerante e comprensivo. La tua dolcezza e generosità saranno premiate. Dimentica i trascorsi tristi e preparati a intrecciare nuove storie d’amore, specialmente verso la fine del mese quando Venere entrerà nel tuo segno.

Nel lavoro, le speculazioni per la Bilancia saranno vantaggiose e potrebbero esserci degli sblocchi a breve. I transiti mettono l’accento su questioni burocratiche, permettendoti di dare il via a iniziative importanti. Cambiamenti in vista, e nonostante tu sia stanco di una certa situazione, le opportunità arriveranno.

Le vicissitudini familiari hanno stressato il tuo fisico, ma questa settimana è perfetta per recuperare. Cerca di non fare il passo più lungo della gamba e goditi il miglior recupero verso venerdì.

Se Venere ti sorride, non fare la faccia triste, Bilancia!

Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Surridi e viri chiù luntanu, u restu si sistima.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI